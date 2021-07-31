Camdaki Kız dizisinin yıldızı Burcu Biricik yangın sonrası fidan bağışı yapanlara sitem etti: "Fidan bağışı yapmayın..."

Manavgat yangını ile başlayan Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim gibi Güney Ege kıyılarını saran orman yangınları Akdeniz'de de pek çok kritik noktadaki orman ve ilçelerde ciddi zararlar meydana geldi. Bunun üzerine ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, yanan ormanları yeniden ağaçlandırmak için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı. Ünlü isimler de konser ve gösterilerinden kazanacağı gelirleri derneğe bağışladı.

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik ise derneklere bağış yapmanın yanı sıra evlerinden olan vatandaşlara kalacak yer ayarlanması için yardım toplanması gerektiğini belirtti.

"YARDIMLAR FİDANA DEĞİL EVLERİNDEN OLAN İNSANLARA YAPILSIN"

2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından "Bakın arkadaşlar Tema da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız... Lütfen enerjinizi bunları paylaşmaya değil, bölgede yanan evlerin sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya harcayın. Ormanlar yeniden fidan dikerek korunamaz. O alanın kendini onarmasını bekleyeceğiz" diyen bir kişinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayan oyuncu, "Herkesin artık cebinden çıkabilecek son 3-5 liralık yardım fidana değil de yangın sonrası evlerinden olan insanların ihtiyaçları için mi kullanılsa acaba" dedi.