Camdaki kız ilk fragmanı yayınladı!
Kanal D'nin ilgiyle beklenen dizisi Camdaki kız ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik cam bir fanus içerisinde görülürken ünlü oyuncunun duru güzelliği ve masumiyeti ile dikkat çekti. Aşk hikayesini konu alan dizi, usta kadrosuyla yakında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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11 Mart 2021 Perşembe 10:42
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