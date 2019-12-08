Camdaki Kız Tako kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Hamza Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç yaşında? Boyu kaç? Evli mi?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki performansıyla dikkat çeken Hamza Yazıcı şimdilerde Camdaki Kız adlı dizide Tako karakterine hayat vermesiyle internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Camdaki Kız Tako kimdir? Hamza Yazıcı nereli, kaç yaşında? Kaç yaşında? Boyu kaç? Evli mi?Hastalığı ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

CAMDAKİ KIZ TAKO KİMDİR?

Camdaki Kız dizisindeki Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından bu yana güçlünün yanında olursa hiç ezilmeyeceğini ve bir gün kendisininde güçlü olacağına inanmıştır. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, dış görünüşüne oldukça özen gösterir.

HAMZA YAZICI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BOYU KAÇ?

1992 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Hamza Yazıcı aslen Hatay Antakya doğumlu, kova burcudur, boyu ise 1.28 cm’dir. Çocukluk yıllarından itibaren hep hayallerinde oyunculuk olduğunu ve hayalini gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyduğunu belirtmiştir. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmanın hayalini kuran Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri aldı.

Hamza Yazıcı Güldür Güldür isimli komedi programında Taylan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başarmıştır. Bugüne kadar Çılgın Kamp, Polis Akademisi Alaturka, Piyasadan Büyük Alacağımız Var, Bizans Oyunları, Kolonya Cumhuriyeti ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı gibi filmlerde rol almıştır. Günümüzde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli programda tiyatro hayatını sürdürmektedir. Daha önce Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan Görevimiz Komedi isimli programda da Çok Güzel Hareketler de olduğu gibi tiyatro yapmıştır.



2008 yılında oyunculuğa adım atmıştır. 8 ay özel bir kursta temel oyunculuk eğitimi aldı, usta, çırak ilişkisi içinde kendisini geliştirerek bu günlere geldiğini belirtmiştir. BKM Mutfak ekibinde oyunculuk kariyerini sürdüren Hamza Yazıcı’nın 2019 yılı itibariyle Instagram hesabındaki takipçi sayısı 152 bin civarındadır.

2008 yılında oyunculuk hayatına başlayan Hamza Yazıcı, başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. Genellikle komedi filmlerinde yer alan Hamza Yazıcı ayrıca, Çılgın Kamp, Piyasadan Büyük Alacağımız Var ve Kolonya Cumhuriyeti filminde yer aldı. Şimdilerde ise Kanal D ekranlarından yayınlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Camdaki Kız adlı dizide Tako karakterine hayat vermektedir.