Kanal D ekranlarında farklı hikayesi ile vatandaşları ekran başına kilitleyen başrolünde Burcu Biricik'in rol aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün yayın akışında olmadığını gören vatandaşlar internet arama motorlarında dizinin neden olmadığını araştırmaya başladılar ve Camdaki kız yeni bölüm bu akşam neden yok? 13 Mayıs 2021 Camdaki Kız bu hafta 6.bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK 13 MAYIS 2021 PERŞEMBE?

Camdaki Kız dizisi 13 Mayıs 2021 Perşembe gününde Kanal D yayın akışına göre saat 22.05'te tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizi normal saati ile olan 20.00'de yayınlanmayacak. Yerine ise Şarkılar Bizi Söyler programı ekranlara gelecek.

13 MAYIS 2021 CAMDAKİ KIZ BU HAFTA 6.BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) NEDEN YAYINLANMADI?

13 Mayıs 2021 Perşembe gününde Camdaki Kız dizisinin 6.bölümü kanal yayın akışında yer almadığı için ekranlara gelmeyecek. Dizi Ramazan Bayramı gerekçesiyle yayınlanmadı.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM (6.BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Camdaki Kız dizisini 6.bölümünün gelecek hafta (20 Mayıs Perşembe) günü saat 20.00'de önce özeti daha sonra ise yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek