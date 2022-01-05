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  3. Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün bu hafta izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün bu hafta olup olmayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI, YOK MU 6 OCAK 2022 PERŞEMBE? NEDEN YOK?

Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Yeni yıla girilmesi ile birlikte birçok dizinin yeni bölümlerini yayınlamaması nedeniyle bu hafta Camdaki Kız dizisi 27. yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

CAMDAKİ KIZ 27. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki kız dizisnin yeni bölümünün 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KANAL D 6 OCAK YAYIN AKIŞI 

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Doktor Strange

22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

00:30 Doktor Strange

CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM 

 

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz.

Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu 6 Ocak 2022 Perşembe? Neden yok? Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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