Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'den genç sevgilisiyle ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar! "Çok bozmaya çalıştım" Şu sıralar sevilerek izlenen Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren oyuncu Hande Ataizi, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisinden 20 yaş küçük olan Dinç Aydoğdu ile ilişkisi hakkında konuşan Ataizi, "Çok ittirdim, çok bozmaya çalıştım" diyerek şaşırttı.

1 10 Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Camdaki Kız’ romanından uyarlanan Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi Milliyet'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.