Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 19 yaşındaki halini paylaştı! Uzun saçları ve hafif kilolu olması dikkatlerden kaçmadı! Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından 2008 yılına ait bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görülürken uzun saçları ve hafif kilolu olması da dikkatlerden kaçmadı.

1 8 Kanal D ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan ve ilgiyle izlenen dizilerden olan Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.