Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'den bebek açıklaması! Sitemkar sözleri dikkat çekti!

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sadece işiyle anılan Biricik, 2016 yılında evlendiği eşi Emre Yetkin ile önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, bebek sorusuna ise kayıtsız kalmadı.

"SETTE HEPİMİZ MUTLUYUZ"

Güzel havayı değerlendirdiklerini söyleyen Burcu Biricik, Emre Yetkin'le birlikte sergiye gittiklerini söyledi.

Dizideki başarısı hakkında konuşan oyuncu, "Güzel bir ekiple, usta oyuncularımızla çalışıyoruz. O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu benim başarımı arttırıyor." dedi.

"VAKTİMİZ YOK"

Henüz çocuk sahibi olmayan ikiliden, “Bebek sahibi olup, aileyi büyütmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap veren Emre Yetkin ,“Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve film olmazsa bir gün aileyi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.