Camden Riley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camden Riley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camden Riley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camden Riley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camden Riley 20 Ağustos 1996 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camden Riley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Camden Riley'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Camden Riley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/camdenriley2

Camden Riley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camden Riley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camden Riley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camden Riley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2018 yılında Pacific Tigers

11 Ocak 2019 yılında Kansas City

21 Şubat 2019 yılında Swope Park

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2021 yılında RGV FC Toros

26 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

Camden Riley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camden Riley şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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