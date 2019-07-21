Çameli MYO ilk öğrencilerini bekliyor

Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) bağlı Çameli Meslek Yüksekokulu (MYO), bu sene öğrenci alımına başlıyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Çameli Belediyesi arasında imzalanan protokole göre Hayri Dev Kültür Merkezi binası, Çameli Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Çameli Belediyesi tarafından ortak kullanılacak. Çameli Hayri Dev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen protokol imza törenine Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Çameli Kaymakamı Didem Dinç, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, PAÜ Rektör Yardımcıları ve PAÜ Senatosu üyeleri, Çameli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Adak ve Çameli MYO personeli katıldı. PAÜ ile Çameli Belediyesi arasındaki bina kullanım protokolü Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Bağ, yeni başlayacak olan tercih sürecinde Çameli MYO'nun kontenjan konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Burada bizim temel hedefimiz dışarıdan öğrenci getirmek değil, bu bölgede okuma imkânı bulamayan öğrencilerimizin iki yıllık da olsa bir üniversiteye adım atmasını sağlamaktır. İş başvurularında iki yıllık da olsa bir üniversite diplomasına sahip olmak büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bölge dışına çıkma imkânı olmayan gençlere böyle bir imkân sağlamak" dedi.

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü altında Tapu ve Kadastro Programı mevcut olan ve 2017 yılında kurulan Çameli Meslek Yüksekokuluna YÖK tarafından alınan karar ile 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA