Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı

Ankara'da düzenlenen Ulusal Kırsal Ağ Yerel Eylem Grupları Festivali'ne katılım sağlayan Çameli ekibi, ilçenin tıbbi aromatik bitkileri, el sanatları ve yöresel ürünler tanıttı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı

Ankara'da düzenlenen Ulusal Kırsal Ağ Yerel Eylem Grupları Festivali'ne katılım sağlayan Çameli ekibi, ilçenin tıbbi aromatik bitkileri, el sanatları ve yöresel ürünler tanıttı.

Ankara'da düzenlenen Ulusal Kırsal Ağ Yerel Eylem Grupları Festivali (UKAFEST) bu yıl coğrafi işaretli ürünler ile renkli görüntüler oluşturdu. Tarım Reformu Genel Müdürü ve Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Niklaus Meyer-Landrut'un yer aldığı festivale, Çameli ilçesinden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli Yerel Eylem Grubu Sorumlusu Ahmet Sağdıç ile birlikte ÇAMYEG olarak katılım sağladı. Festivalde Çameli'nin iklimine uygun tıbbi aromatik bitkiler, el sanatları ve yöresel ürünler tanıtıldı. Yoğun ilgi gören Çameli ürünlerinin tanıtımı sonrasında Çameli ekibi, diğer yerel eylem grupları ile istişarede bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ulusal Kırsal Ağ Yerel Eylem Grupları Festivali'nin düzenlenmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı

Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı

Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı

Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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