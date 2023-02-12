Cameron Blues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Blues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Blues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Blues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Blues 13 Nisan 1998 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Blues Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Cameron Blues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 6 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Cameron Blues'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cameron Blues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cameron Blues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Blues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Blues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Falkirk FC U20

5 Ocak 2018 yılında Edinburgh City

30 Nisan 2018 yılında Falkirk FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Livingston FC

28 Eylül 2018 yılında Brechin City

7 Ocak 2019 yılında Livingston FC

21 Şubat 2019 yılında Berwick Rangers FC

5 Mayıs 2019 yılında Livingston FC

26 Temmuz 2019 yılında Morton

5 Eylül 2019 yılında Livingston FC

6 Eylül 2019 yılında Morton

Cameron Blues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Blues şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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