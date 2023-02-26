Cameron Carnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Carnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Carnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Carnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Carnell 7 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Carnell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Cameron Carnell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Cameron Carnell'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cameron Carnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Carnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Carnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Carnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Kasım 2020 yılında Maritzburg Utd.

Cameron Carnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Carnell şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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