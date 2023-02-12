Cameron Carter Vickers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Carter Vickers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Carter Vickers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Carter Vickers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Carter Vickers 31 Aralık 1997 tarihinde Southend şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cameron Robert Carter-Vickers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Carter Vickers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Empire group86 yapmaktadır. Cameron Carter Vickers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cameron Carter Vickers'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Cameron Carter Vickers Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cameron Carter Vickers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cameron Carter Vickers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Carter Vickers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U21

1 Temmuz 2016 yılında Tottenham

25 Ağu 2017 yılında Sheff Utd

15 Ocak 2018 yılında Tottenham

19 Ocak 2018 yılında Ipswich

31 Mayıs 2018 yılında Tottenham

25 Ağu 2018 yılında Swansea

31 Mayıs 2019 yılında Tottenham

8 Ağu 2019 yılında Stoke

2 Ocak 2020 yılında Tottenham

30 Ocak 2020 yılında Luton

31 Temmuz 2020 yılında Tottenham

16 Ekim 2020 yılında Bournemouth

31 Mayıs 2021 yılında Tottenham

31 Ağu 2021 yılında Celtic

31 Mayıs 2022 yılında Tottenham

1 Temmuz 2022 yılında Celtic

Cameron Carter Vickers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Carter Vickers şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cameron Carter Vickers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eastwood Academy, Catholic United

Amerika Birleşik Devletleri takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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