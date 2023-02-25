Cameron Cook kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Cook Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Cook adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Cook Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Cook 16 Ağustos 2001 tarihinde Alice Springs şehrinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Cook Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Griffin Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Cameron Cook'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cameron Cook Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Cook isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Cook Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Cook futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Perth Glory U21

1 Eylül 2021 yılında Perth Glory

Cameron Cook Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Cook şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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