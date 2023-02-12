Cameron Harper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Harper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Harper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Harper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Harper 10 Kasım 2001 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Harper Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Cameron Harper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cameron Harper'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Cameron Harper Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cameron Harper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Harper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Harper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Inverness U18

1 Temmuz 2019 yılında Inverness U20

2 Ocak 2020 yılında Elgin City

30 Ocak 2020 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2020 yılında Inverness Cal.

Cameron Harper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Harper şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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