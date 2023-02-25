Cameron Windust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Windust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Windust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Windust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Windust 27 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Windust Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cameron Windust, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cameron Windust'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cameron Windust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Windust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cameron Windust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Windust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Central Coast

Cameron Windust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Windust şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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