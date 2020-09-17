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  3. Cami avlusunda dehşet görüntü! Pencereye iple asılı halde bulundu

Cami avlusunda dehşet görüntü! Pencereye iple asılı halde bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir cami avlusunda 43 yaşında erkek cesedi bulundu. Namaz kılmaya gelen vatandaşlar iple asılı halde buldukları cesedi polis ekiplerine ihbar etti.

Cami avlusunda dehşet görüntü! Pencereye iple asılı halde bulundu 115

Şanlıurfa'da ibadet etmek için camiye gelen vatandaşlar dehşet bir görüntüyle karşılaştı.