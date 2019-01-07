Cami çıkışı aracını bıraktığı yeri hatırlamayınca büyük korku yaşadı

Antalya'da toptancılık yapan 54 yaşındaki şahıs, 50 gün önce çalınan kamyonetinin ardından yeni aldığı minibüsün yerini cami çıkışında hatırlayamayınca büyük panik yaşadı.

Kepez ilçesinde 07 AEE 755 plakalı minibüsüyle toptan temizlik malzemeleri satışı yapan Eşref Tuzcuoğlu (54), akşam namazını kılmak için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Hicret Camii'ne geldi. Aracını cami yakınındaki bir sokağa park eden Tuzcuoğlu, yakındaki pazardan alışveriş yaptı. Tuzcuoğlu, daha sonra camiye gelip namazını kıldı. Yaklaşık 20 dakika camide kalan Tuzcuoğlu, cami çıkışında aracının yerini hatırlayamadı. Caminin etrafını dolaşan Tuzcuoğlu, bir türlü aracının yerini bulamadı. Bundan 50 gün önce de kapalı kasa 07 CBT 20 plakalı kamyoneti çalınan Tuzcuoğlu, aracının yine çalındığını düşünerek hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler ilk olarak aracın plakasını alıp, tüm ekiplere çalıntı ihbarında bulundu. Polisler, cami çevresi ve ara sokaklarda da aracı aramaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık arama sonrası Tuzcuoğlu'nun aracı iki sokak arkada bulundu. Aracına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Eşref Tuzcuoğlu, polis aracına koyduğu sebze ve meyve poşetlerini aracına taşıdı. Polislere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Tuzcuoğlu, 50 gün önce Zafer Mahallesi'nden çalınan kamyonetinin bulunması için de yardım istedi.

"Keşke diğer aracım da bulunsa sevinsem"

Polislerin yardım ettiği Tuzcuoğlu, "Camiye namaza girdim, çıktığımda bulamadım. Zaman geçmeden bulunması için polisi aradım. Öbür aracım da çalınmıştı 50 gün önce. Bu da çalındı diye çok korktum. Bulamayınca paniğe kapıldım. Ama bulunca çok sevindim. Keşke diğer aracım da bulunsa böyle sevinsem" dedi.

Kaynak: İHA