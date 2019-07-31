"Cami, çocuk ve aile buluşması" etkinliği

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftülüğünce "Cami, çocuk ve aile buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, Müftü Vekili İsrafil İğde, Şube Müdürü Abdullah Mangır ile Kur'an kursları öğrencileri ve aileleri katıldı.

Vali Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerdeki din hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerinin camilerden ve camilerdeki eğitimlerden istifade etmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen din görevlilerine teşekkür etti.

Kur'an kursu öğrencileri daha sonra dualar okuyarak ilahiler söyledi.

Kaynak: AA