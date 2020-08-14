Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca dayak yedi

Bolu'da cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi görüp uyarmak isteyen bir genç, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradı. 2'si kadın 4 şahıs tarafından darbedilen gençlerin kafalarında cam şişe kırıldı, üzerlerine fayans parçaları fırlatıldı.

CAM PARÇALARIYLA SALDIRDILAR

Bolu'nun Karamanlı semtinde bulunan Sümer Mahallesi'nde yaşanan olayda, aracıyla seyir halinde olan bir genç, yol üzerinde bulunan bir caminin duvarına tuvaletini yapan şahsı görünce otomobilini durdurarak şahsı uyarmak istedi. Caminin içinde tuvalet bulunduğunu, tuvaletini duvara yapmaması gerektiğini söyleyen genç, bir anda olay yerine gelen 2'si kadın 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yanındaki arkadaşıyla birlikte tekme tokat dövülen gençlerin üzerine cam şişe fırlatan şahıslar, olay yerinde bulunan fayans parçalarını da kavga ettikleri gençlere fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

Kafasına isabet eden cam şişe nedeniyle yaralanan genç, otomobilinin üzerine uzandı. Yine de hırsını alamayan kadınlardan bir tanesi, yatan gencin kafasına yumruk ve otomobiline de tekme attı. Olayın ardından iki grup da araçlarına binerek uzaklaştı. Üzerlerine cam parçası fırlatılan gençler hastaneye giderek darp raporu aldı. Kavgaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olurken olay anında çevrede bulunan bir vatandaş, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.