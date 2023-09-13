Cami faresi suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre hırsızlık için girdiği camide imama yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın camideki yardım kutusunu incelediği ve imamı görünce panik olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Terminal Camii'nde meydana gelen olayda iddiaya göre M.İ., kilitli kapıyı zorlayarak camiye girdi. Üst kattan minberi kullanarak aşağı inen M.İ., burada bulunan bağış kutusunu ve imam odasını inceledi. Caminin kapısının zorlandığını fark eden imam M.A., içerideki M.İ.'yi görünce kapıyı kilitledi. İmamın ihbarı üzerine polis ekipleri camiye gelerek, M.İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemler için karakola götürüldü. M.İ.'nin caminin üst katından minberi kullanarak aşağı inmesi, bağış kutusu ile imam odasını incelemesi ve imam M.A.'yı görünce panik olması ise caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Caminin yardım sandığını açmaya zorlamış"

Olaya şahit olan cami cemaatinden Ali Aslan, "Camimizi devamlı kapalı tutarız, namaz vakitleri gelince açarız. Bir ses duyduk, yukarı çıktık. Yukarıya çıkış kapısının açık olduğunu gördük. Kontrol ettik ve içeride bir kişi olduğunu gördük. Hemen aşağı indik, emniyete haber verdik. Emniyetimiz de geldi ve şahsı aldı. Şahıs minberi kullanarak aşağı inmiş. Buraları kontrol etmiş, cami yardım sandığını açmaya zorlamış. Şu anda camimize verilmiş herhangi bir zarar yok" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)