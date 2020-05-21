İzmir Müftülüğünden cami hoparlörlerinden müzik yayını ile ilgili açıklama

Dün, kimliği belirsiz kişiler, merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca'daki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olmuştu. Bu kişiler cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen Çav Bella’yı çalmıştı.

Bugün de İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde hoparlörlerden Selda Bağcan şarkısı çalındı.

Twitter'da, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı paylaşımlarının ardından İzmir Müftülüğü'nden açıklama yapıldı.

İzmir Müftülüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Olayla ilgili eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Ö. gözaltına alınmıştı.

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