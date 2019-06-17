Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki bir caminin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde inşa edilen Arapçeşme Mahallesi Merkez Camii'nin çatı kısmında yapılan kurşun kaplama çalışmaları sırasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, caminin çatı kısmında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA