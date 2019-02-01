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  3. Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı

Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çift, camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçtı.

Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir çift, camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamesına yansıyan çift yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren marketler zincirinin bir şubesinde gece yarısı meydana geldi. Merve O. ve eşi Şükrettin O., marketin camını taşla kırıp, içeri girdi. Çift yazar kasayı alıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah çalışanların iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlığın ardından araştırma başlatan polis, yaklaşık 1 saat sonra çifti, pazarda yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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