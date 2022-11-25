Cami külliyesi inşaatında facia! İskele çöktü, enkaz altında kalan 14 işçi...

Batman'ın Merkez ilçesi Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu isimli iş adamının adına yapılan külliyenin iskelesinde çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre iskele kazasında 2’si ağır 14 işçi yaralandı. Ekiplerin iskele enkazının altından çıkardığı bir işçinin çökme esnasında kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Olay alanından çıkarılan bir işçi, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım” şeklinde konuştu.

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Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.