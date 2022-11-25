Cami külliyesi inşaatında facia! İskele çöktü, enkaz altında kalan 14 işçi...

Batman’da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin içindeki iskele çöktü, ilk belirlemelere göre yaralan 2’si ağır 14 işçi ekipler tarafından çıkartıldı.

YAYINLAMA
Google News
Cami külliyesi inşaatında facia! İskele çöktü, enkaz altında kalan 14 işçi...

Batman'ın Merkez ilçesi Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu isimli iş adamının adına yapılan külliyenin iskelesinde çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Cami külliyesi inşaatında facia! İskele çöktü, enkaz altında kalan 14 işçi...

"DEPREM ZANNETTİM"

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre iskele kazasında 2’si ağır 14 işçi yaralandı. Ekiplerin iskele enkazının altından çıkardığı bir işçinin çökme esnasında kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Olay alanından çıkarılan bir işçi, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım” şeklinde konuştu.

Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.

Cami külliyesi inşaatında facia! İskele çöktü, enkaz altında kalan 14 işçi...

İlgili Haberler
Arabası sevdası canından etti! Antalya'da kaza: Ölü ve yaralılar var
Arabası sevdası canından etti! Antalya'da kaza: Ölü ve yaralılar var
'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' vasfındaki tarihi konak alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi!
'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' vasfındaki tarihi konak alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi!
Bursa'da akılalmaz olay! Emniyet ekipleri baskın düzenlediği evde görenleri şok edecek bir manzarayla karşılaştı!
Bursa'da akılalmaz olay! Emniyet ekipleri baskın düzenlediği evde görenleri şok edecek bir manzarayla karşılaştı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi
Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi
Ümraniye’de hayırsever vatandaşların katkılarıyla Parseller Camii Kur’an Kursu açıldı
Ümraniye’de hayırsever vatandaşların katkılarıyla Parseller Camii Kur’an Kursu açıldı
Mersin'de çadırdayken sele kapılarak yaşamını yitiren kadın toprağa verildi
Mersin'de çadırdayken sele kapılarak yaşamını yitiren kadın toprağa verildi
İstanbullular dikkat! Valilik karar aldı: Şişhane ve Taksim istasyonları kapatıldı
İstanbullular dikkat! Valilik karar aldı: Şişhane ve Taksim istasyonları kapatıldı
Son Haberler
Tunus’ta 17 Aralık'ta düzenlenecek Parlamento seçimleri için kampanya süreci başladı
Tunus’ta 17 Aralık'ta düzenlenecek Parlamento seçimleri için kampanya süreci başladı
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale 4 kişi öldü
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale 4 kişi öldü
ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!
ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!
Arnavutluk Tiran’da 430 kilogram kokain ele geçirildi
Arnavutluk Tiran’da 430 kilogram kokain ele geçirildi
Tenha alanda cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Tenha alanda cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Erkeklerden kadına şiddete karşı hayır yürüyüşü
Erkeklerden kadına şiddete karşı hayır yürüyüşü
Çok Okunanlar
11 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? 11 Şubat BİM fırsat ürünleri
11 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? 11 Şubat BİM fırsat ürünleri
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
AFAD ve Kandilli duyurdu! Artçılar bitmiyor: Düzce'de korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu! Artçılar bitmiyor: Düzce'de korkutan deprem
Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!
Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var