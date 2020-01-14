İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu

Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu

KAYSERİ'de cami tuvaletinde unutulan valiz, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantanın boş olduğunu belirledi.

Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu

KAYSERİ'de cami tuvaletinde unutulan valiz, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantanın boş olduğunu belirledi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Hatıroğlu Camii'nin yanındaki tuvalette valizi görenler, patlayıcı olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cami çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizi kontrol etti. Valizin içinin boş olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT