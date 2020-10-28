Camide 4 rekat namaz kıldıktan sonra ayakkabı çaldı!

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir camide cuma namazına gelen cemaat ayakkabılarını dolaba koyduktan sonra ibadet etmek için içeriye girdi. Arkalarından gelen 55 yaşındaki bir adam eski ayakkabısını dolaba koyduktan sonra namaz kılmaya başladı. 4 rekat namaz kılan yaşlı adam ardından dolaba yönelerek kendi ayakkabısı yerine eski bir ayakkabıyı alıp gitti.

Namazın ardından cemaatten bir kişi, dolaba bıraktığı ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 55 yaşlarında bir kişinin pahalı olan ayakkabıyı aldığı güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. Kimliği belirsiz kişinin, geldiğinde eski bir ayakkabıyı dolaba koyduğu, hızlı bir şekilde 4 rekat namaz kıldıktan sonra pahalı olan başka bir ayakkabıyı alarak camiden ayrıldığı görülüyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ: AYIPTIR GÜNAHTIR

Cami cemaatinden olan bir kişi, "Cemaat namaza geliyor, ayakkabılarını çalıyor insanların. Yaklaşık 55 yaşlarında bir adam, kamera kayıtları da var, ayakkabılarını çalmış vatandaşın. Mağdur ediyor insanları. Ayıp, yazık, günahtır. Burası ibadethane, insanlar namaz kılmaya geliyor buraya." dedi.

Yakındaki bir esnaf, "Camiden hırsızlık olayı birkaç defa daha olmuştu. Özellikle camiden ayakkabı çalınıyor. Yaşlıca bir adam hırsızlık yapmış çok yanlış bir şey.'' diye konuştu.

Adı açıklanmayan ayakkabının sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, kameradaki şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.