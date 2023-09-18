Camide alkol masası kuran şahısın ifadesinden yeni detaylar! 'Can güvenliğim tehlike altına düştü'

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de bir camide alkol masası kurup Reddit isimli sosyal medya platformunda paylaşan Sefa Y. Ö. isimli şahıs polisin çok titiz çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Şahsın detaylı ifadesi bugün ortaya çıkarken, "Can güvenliğim tehlike altına düştü. Gerçekten olayın buralara gelebileceğini düşünmemiştim." dedi.

YAYINLAMA
Google News
Camide alkol masası kuran şahısın ifadesinden yeni detaylar! 'Can güvenliğim tehlike altına düştü'

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde camide alkol aldığı fotoğrafı "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" ifadeleri ile sosyal medyada paylaşan Sefa Yasin Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, oradan da "Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sefa Y. Ö.'nün detaylı ifadesi ortaya çıktı.

"Amacım saygısızlık veya dine hakaret etmek değildi"

Sefa Y. Ö. ifadesinde, "Alkol etkisi altında böyle bir şey yaptım. Amacım saygısızlık veya dine hakaret etmek değildi. Son 1 yıldır dinle ilgili olarak kafam da bazı soru işaretleri ve kararsızlıklarım vardı. Ailem ile de bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu.

"Can güvenliğim tehlike altına düştü"

Çok pişmanım olayın buralara gelebileceğini düşünememiştim. Böyle boş bir paylaşımım yüzünden ülke ayağa kalktı. Bu kadar insan uğraştı. Can güvenliğim tehlike altına düştü. Gerçekten olayın buralara gelebileceğini düşünmemiştim.

"İslami sayfalar daha çok yayılmasına aracı oldu"

Türk vatandaşlarının fazla kullandığı bir uygulama olmadığını düşündüğüm için böyle bir paylaşım yaptım. Bunu bu kadar yayan ben değilim, tam tersine büyük islami sayfalar daha çok yayılmasına aracı oldu. Bunu da belirtmek istedim" dedi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
JÖH ve PÖH tepelerine binmişti! Öldürülen 3 azılı teröristin birçok kanlı saldırıda parmağı çıktı...
JÖH ve PÖH tepelerine binmişti! Öldürülen 3 azılı teröristin birçok kanlı saldırıda parmağı çıktı...
Eski hakimin oğlu vatandaşların üzerine araba sürmüştü! hakkında karar verildi
Eski hakimin oğlu vatandaşların üzerine araba sürmüştü! hakkında karar verildi
İstanbul Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren olay! İş yerinden kovulunca müşterilerin üzerine tiner attı, O anlar kameraya yansıdı
İstanbul Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren olay! İş yerinden kovulunca müşterilerin üzerine tiner attı, O anlar kameraya yansıdı
Anadolu Otoyolu’nda dehşet kaza! 11 araç birbirine girdi!
Anadolu Otoyolu’nda dehşet kaza! 11 araç birbirine girdi!
Son Haberler
Camide alkol masası kuran şahısın ifadesinden yeni detaylar! 'Can güvenliğim tehlike altına düştü'
Camide alkol masası kuran şahısın ifadesinden yeni detaylar! 'Can güvenliğim tehlike altına düştü'
Müjde uzman, Sinan Akçil'in evinden paylaşımda bulunmuş, herkesin kafası karışmıştı! Sinan Akçil'den bomba açıklama!
Müjde uzman, Sinan Akçil'in evinden paylaşımda bulunmuş, herkesin kafası karışmıştı! Sinan Akçil'den bomba açıklama!
Meğer Fenerbaçe Alex de Souza'ya bunu önermiş! Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
Meğer Fenerbaçe Alex de Souza'ya bunu önermiş! Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
Herkes memnun olacak! Torba yasa mecliste: Emekliye ek zam, Bağ-Kur prim indirimi, evlilik kredisi...
Herkes memnun olacak! Torba yasa mecliste: Emekliye ek zam, Bağ-Kur prim indirimi, evlilik kredisi...
JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi
JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi
E-5 Karayolu’nda trafikte dehşet anları kameraya yansıdı, Yumruk ve tekmeyle camı kırıp sürücüyü darp ettiler
E-5 Karayolu’nda trafikte dehşet anları kameraya yansıdı, Yumruk ve tekmeyle camı kırıp sürücüyü darp ettiler
Çok Okunanlar
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Herkes memnun olacak! Torba yasa mecliste: Emekliye ek zam, Bağ-Kur prim indirimi, evlilik kredisi...
Herkes memnun olacak! Torba yasa mecliste: Emekliye ek zam, Bağ-Kur prim indirimi, evlilik kredisi...
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Müjde uzman, Sinan Akçil'in evinden paylaşımda bulunmuş, herkesin kafası karışmıştı! Sinan Akçil'den bomba açıklama!
Müjde uzman, Sinan Akçil'in evinden paylaşımda bulunmuş, herkesin kafası karışmıştı! Sinan Akçil'den bomba açıklama!
Camide alkol alan gencin halasından çarpıcı açıklamalar: Ailesi çok üzgün...
Camide alkol alan gencin halasından çarpıcı açıklamalar: Ailesi çok üzgün...
Sürü psikolojisi bir kez daha gerçek oldu! Hakkari'de 300 koyun birbirini ezerek telef oldu
Sürü psikolojisi bir kez daha gerçek oldu! Hakkari'de 300 koyun birbirini ezerek telef oldu
Yorumlananlar
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi