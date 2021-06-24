Camide skandal taciz! İmam Kuran okutma bahanesiyle çocukları istismar etti, anlatılanlar kan dondurdu

Elazığ'da yaşanan mide bulandıran olayda cami imamı olarak görev yapan 51 yaşındaki H.K.’nın, 16 yaşındaki Y.S’ye 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve imam emekli edilmişti. Kan donduran iddiaların bulunduğu taciz davasının duruşması görüldü.

Kan donduran iddiaların gündeme geldiği davanın ilk duruşma Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tacize uğradığını iddia eden 2 kişi daha mahkemede ifade verdi. İfade veren 25 yaşındaki M.A. ve 23 yaşındaki S.K. da eski cami hocası H.K. tarafından tacize uğradıklarını söylediler.

"BAŞIMA GELENLERİ 5 SENE SONRA İDRAK EDEBİLDİM"

Duyanları şoke eden olayda tacize uğradığını iddia edenler arasında bulunan S.K.'nın ifadesinde “2009-2010 yıllarında kardeşimle birlikte Kur'an kursuna gitmeye başladım. Bir hafta sonra H.K. isimli şahıs sürekli benim derslerimi sona bırakıp çocukları kurstan gönderdikten sonra camide bulunan odaya ders çalıştıracağım diyerek götürüyordu. Odadayken vücuduma elbiselerimin üzerinden dokunuyor, tacizleri oluyordu… Çoğu kişi ifade vermeye çekinmektedir. Ben bu olayları anneme anlattım, annem hiçbir şey yapmadı. Olayları yaklaşık 5 sene sonra idrak edebildim. Haberlerde soruşturma açıldığını duyduğum zaman aynı psikolojiye tekrar girdim ve gizli tanık olmak istedim. Gizli tanık olamayacağım söylendi. Annemin duymasından korktuğum için soruşturma dosyasına mağdur olarak dâhil olamadım. Daha sonra aracına not bırakmam üzerine olaylar ortaya çıktı. Beni taciz eden H.K. isimli şahıstan şikâyetçiyim” dedi.

"ÇOCUK OLDUĞUMUZ İÇİN TACİZİN FARKINA VARAMIYORDUK"

Eski cami imamının tacizlerine maruz kaldığını ifade eden M.A. ise, “6-7 yaşlarından beri mahallemizin camisinde Kur'an kursuna 1-2 sene kadar gittim. 2003-2004 yıllarıydı. Cami hocası H.K. bize ders verirken elleriyle mahrem yerlerimizi taciz ediyordu. Çocuk olduğum için pek bir şeyin farkında olmuyordum. Sonradan bir yakınıma bu şekilde cinsel istismarda bulundu. Bu olay üzerine biz Kur'an kursuna gitmeyi bıraktık. Mahallenin erkek çocukları bile gitmeyi bıraktı. H.K.'nın, çocukluk yıllarımda bana karşı işlediği cinsel tacizleri ve akrabama yapılanları asla unutamıyorum” ifadelerini kullandı.

"KURAN OKUTMA BAHANESİYLE KUCAĞINA OTURTURDU"

Tanık sıfatıyla ifade veren N.K.'nın ifadesinde ise eski imamın özellikle birkaç çocukla ilgilendiği ve camiyi gezdirme bahanesiyle çocuklarla yalnız kalmaya çalıştığı ifade ederek “H.K., bütün çocukları Kur'an okuturken ya kucağına oturtur, ya da elini omzuna atardı. Çocuklara uslu durdukları zaman camiyi gezdireceğini söyler, genelde birkaç çocukla ilgilenirdi. Bana Kur'an'ı hızlı hızlı okutturup eve gönderirdi. Ablamı beklediğim esnada, ‘Sen eve git, ablanı birazdan göndereceğim' derdi. H.K.'nın eşi, babaannemin yanına gelerek ‘Size karşı çok mahcubum. Yüzüne bakacak durumda değilim' şeklinde söylemleri olmuştu. Ancak ne için söylediğini bilmiyorum” sözlerine yer aldı.

MAHKEME KARARINDA 'KAÇMA ŞÜPHESİ YOK' DENİLDİ

Eski cami imamı ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkeme H.K. hakkında adli kontrol kararının devamına karar verdi. Kararda “Tutuklama talebinin sanığın duruşmaları takip etmesi ve kaçma şüphesini doğuran herhangi bir husus olmaması nedeniyle reddine” ifadeleri yer aldı.

MAĞDUR AVUKATINDAN KARARA TEPKİ

Mağdur avukatları eski cami hocasının adli kontrolle serbest kalmasına tepki gösterdi. Y.S.'nin avukatı Ali Aslan Emre, “Kuvvetli suç şüphesinin dosyada mevcut olması nedeniyle tutuklanma talep ettik ancak reddedildi. Bu suçtan sadece mağdurlar ve aileleri değil, tüm toplum etkilenmiştir. Toplumsal dokuyu bozan bu fiilin cezasız kalması hukuken kabul edilemez. Yarın başka kadınların daha mağdur olmaması için sanığın tutuklanması elzemdir. Yaptıklarının yanına kar kalması, ailenin adalete olan inancını sarsmıştır” dedi.