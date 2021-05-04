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  3. Yasakları delmenin bedeli ağır oldu! Eski Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı!

Yasakları delmenin bedeli ağır oldu! Eski Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı!

Gaziantep'te bir camide toplanarak itikaf yapmak isteyen ve emniyet güçlerinin biber gazlı müdahalesiyle karşılaştıkları iddiaları üzerine gündem olan eski Furkan Vakfı'nın başkanı Alparslan Kuytul'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Yasakları delmenin bedeli ağır oldu! Eski Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı!

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele önlemlerine rağmen izinsiz şekilde camide toplanarak itikaf yapmak isteyen eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Furkan Vakfı'na mensup oldukları öğrenen bir grubun yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen camide toplanarak itikaf yapmak istemesi üzerine emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiğinin öne sürülmesi, ülkenin gündemine oturmuştu. Olayın ardından Gaziantep Valiliği, smz konusu emniyet görevlisinin açığa alındığını belirtmişti. Bunun üzerine, vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kuytul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

{TITLE_STRIP}Yasağa rağmen camide itikaf! Bekçiler ve vatandaşlar birbirine girdi!

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar"

Kuytul’un eşi Semra Kuytul da Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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