Camideki katliama dünyanın dört bir yanından çiçek gönderiliyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanından hatıra duvarına çiçekler ve birlik mesajı içeren notlar bırakılıyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Cuma günü El Nur ve Linwood camilerine terör saldırısı düzenlenmiş ve 50 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Zelandalılar teröre karşı bir araya gelerek, 41 kişinin hayatını kaybettiği El Nur Camisi'nin yakınındaki bir duvarın önüne çiçek bırakarak şehitleri anıyor.

Ziyaretçilerden 85 yaşındaki Les Rigden, "Tek yapabileceğiniz bu, bir tutam çiçek bırakmak" diyerek saldırı sebebiyle kendisini çaresiz hissettiğini ifade etti. Ziyaretçilerden Nona Eklund ise "Çiçekler öyle evrensel bir şeydir ki, hem kutlamak için hem de hüzünlü zamanlar içindir" dedi.

Dünyanın dört bir yanından çiçek siparişi

Christchurch şehrinde çiçekçilik yapan Hannah Dore, İngiltere'den bir Müslümanın dükkânlarını arayarak, hatıra duvarına çiçek bırakmaları için sipariş ettiğini söyledi. Çiçekçi Dore, dünyanın birçok ülkesinden sipariş aldıklarını ve onların adına çiçekleri duvara bıraktıklarını belirtti.

Çiçeklerin bırakıldığı hatıra duvarını annesi Carol ile birlikte ziyaret eden Calsey Mikulicic, "Çiçekler mutlu ve parlak gözüküyor. Sizin, olanları umursadığınızı gösteriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA