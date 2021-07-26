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Camii İmam Hatibi Enes Durmazgider hayatını kaybetti

Başiskele Müftülüğü Hasan Gazi Camii İmam Hatibi öğretmenlerinden Enes Durmazgider, kanser mücadelesine yenik düştü, hayatını kaybetti.

Camii İmam Hatibi Enes Durmazgider hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 yıldır kolon kanseri ile mücadele eden Başiskele Hasan Gazi Camii İmam Hatibi 34 yaşındaki Enes Durmazgider vefat etti. 2.çocuk babası olduğu bilinen Durmazgider mücadelesini yarım bıraktı, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Enes Durmazgider‘in cenazesi İstanbul İkitelli Camiiden ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Camii İmam Hatibi Enes Durmazgider hayatını kaybetti

"ÖRNEK BİR MESLEKTAŞIMIZDI"

Durmazgider'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı  "Sabır ve metaneti kürsülerimizden öğütlerken musibet başımıza geldiğinde hiç de kolay olmadığını anlıyoruz. Her ölüm erkendir ve geride bıraktıkları için büyük bir kederdir. Başiskele Müftülüğü Hasan Gazi Camii İmam-Hatibi Kıymetli Meslektaşımız Enes Durmazgider (34) Hocamız uzun zamandır mücadele ettiği amansız hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Enes Hocamız meslek hayatı boyunca güzel hizmetler geride bırakmayı şiar edinmiş ve amansız hastalık kendisine bulaştığında da sabrı ve metaneti kuşanarak hem mücadelesine dört elle sarılmış hem de hizmetlerine devam etmiş örnek bir meslektaşımızdı.” ifadelerine yer verdi.

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