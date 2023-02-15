Camil Jebara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camil Jebara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Camil Jebara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Camil Jebara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Camil Jebara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camil Jebara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Camil Jebara

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camil Jebara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camil Jebara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camil Jebara 19 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camil Jebara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kujovic Sport yapmaktadır. Camil Jebara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Camil Jebara'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Camil Jebaraboyu ve yaşı kaç

Camil Jebara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Camil Jebara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Camil Jebara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camil Jebara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2021 yılında Landskrona

Camil Jebara kimdir

Camil Jebara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camil Jebara şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Camil Jebara nereli

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