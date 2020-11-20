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Camiler açık mı, kapalı mı? Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet'ten resmi açıklama var mı?

Koronavirüs vaka artışları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda okullar, restoran ve kafeler ile birçok iş yeri kapatıldı. Cuma günleri camiye giderek namaz kılan vatandaşlar da camilerin kapatılıp kapatılmadığını öğrenmek istiyor. Peki Camiler kapatıldı mı, yarın Cuma namazı camide kılınacak mı? Diyanet'ten resmi açıklama var mı? Detaylar haberimizde...

Camiler açık mı, kapalı mı? Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet'ten resmi açıklama var mı?

İslam alemi için önemli olan cuma günleri milyonlarca vatandaş camilerde toplu halde namaz kılıyor. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı kalan camiler açılmıştı. Ancak Kasım ayında vaka artışları nedeniyle bir yeni koronavirüs tedbirleri getirildi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile Türkiye genelinde yeni yasaklar devreye girdi. Peki Camiler açık mı, kapalı mı? Cuma namazı kılınacak mı? 

DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

CAMİLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Diyanet'ten bir açıklama gelmediği için camilerin henüz kapatılmadığı bilgisine ulaşabiliriz. Buna göre 20 Kasım Cuma günü camiler açık olacak.

Camiler açık mı, kapalı mı? Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet'ten resmi açıklama var mı?

 

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