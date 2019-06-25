Samsun Müftüsü Veysel Çakı, "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganı ile Samsun'da bulunan 2 bin 732 caminin tamamında Yaz Kur'an Kurslarının devam ettiğini belirtti.

Müftü Veysel Çakı, 2019 yılı Yaz Kur'an Kursu derslerinin 10 Haziran'da 2 bin 732 caminin tamamında başladığını açıkladı. Çakı, "3 bin 078 öğreticinin ders verdiği Kur'an kursunda 2019 yılı içerisinde 63 bin 213 kişi kayıt yaptırdı. Samsun'da açılan 3 bin 865 Kur'an kursunda 0-4 yaş, 5-9 yaş 10-14 yaş, 15-19 yaş, 20-24 yaş, 25-29 yaş, arasındaki kişilere Kur'an kursu eğitimi veriliyor" dedi.

Yaz Kur'an Kurslarını önemsediklerini ifaden Çakı, "En önemli düşmanımız cahilliktir. Bilgi dayalı dindarlık çok önemli durumda. Kur'an ve sünnete uygun, sosyal hayatta yaşanan, toplumla barışık ve ahlaka yansımış bir dindarlık ancak eğitimle olur. Kur'an'ın ilk emrinin "Oku" olması da bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuk terbiyesi ciddiyet isteyen bir durum"

Yaz Kur'an kursuna çocuğunu gönderecek velilere uyarılarda bulunan Çakı, "Çocuğun gürültüsü evden gitsin, nereye giderse gitsin gibi gayri ciddi yaklaşım içinde olmamalılar. Çocuklar bu kurslarda alacakları eğitimle belki ömür boyu bu bilgileri kullanacaklar. Örneğin yakınının cenazesinde bu yaz Kur'an kursunda öğrendiği dua ile cenaze namazını kılacak. Buradan aldığı bilgilerle belki hayatını sürdürecek" diye konuştu.

"Hocalarımızı çok ciddi seminerlerden geçirdik"

Eğitim verecek hocaları Kur'an kurslarına hazırlamak için çok ciddi seminerlerden geçirdiklerini ifade eden Çakı, "Hocalarımızı, seminerlerle alanında uzman eğitmenlerle yaz Kur'an kurslarına hazırladık. Çocuklarımızı dini sevdirmek için uğraştık. Çünkü bir çocuk dini sevecek ise öğretici hocayı da sevmesi lazım. Eskiden olduğu gibi sopa ile şiddet ile çocuklar camiden soğutulmamalıdır. Küçük bir olumsuzluk çocuklarımızı dinden uzaklaştırabilir. Bu yüzden hocalarımızı onlara şefkat ve gönül bağı ile eğitmelerini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaz Kur'an Kursları 9 Ağustos'ta son bulacak.

Kaynak: İHA