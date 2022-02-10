Elektrik faturaları bu aralar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bazı işletmeler ısıtıcılara dahi fiyat biçince vatandaş bazı soruların cevaplarına yanıt aramaya başladı. "Camiler elektrik faturası ödüyor mu 2022? Cami, cemevi, kiliselerin elektrik faturasını kim ödüyor?" sorularına göz atan vatandaşlar için, gerekli bilgilere haberimizde yer verdik.

CAMİLER ELEKTRİK FATURASI ÖDÜYOR MU 2022?

Aydınlatmanın en çok bulunduğu yerlerden birisi de hiç şüphesiz ki camiler. Kendine özgü yapı ve mimarisiyle kentin her mahallesine ışık tutan ibadet yerlerinin elektrik faturası vatandaş tarafından merak ediliyor. Araştırmalara göre bir camiye ayda 4 bin 500, 5 bin civarında fatura gelmekte. Ancak ocak ayı zammıyla beraber fiyatlardaki artış gözler önüne serilince "Camilerin elektrik faturasını kim ödüyor?" soruları da beraberinde geldi. Camilerin aydınlatma faturaları devlet tarafından ödeniyor.

CAMİLERİN ELEKTRİK FATURASINI KİM ÖDÜYOR?

Türkiye’de camilerin elektrik faturaları devlet tarafından ödenir. Fakat ısınma ve soğutma faturaları ise cami cemaati ve derneklerine aittir.

CEMEVİNİN ELEKTRİK FATURASINI KİM ÖDÜYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öte yandan ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağını da belirtti.

KİLİSELERİN ELEKTRİK FATURASINI KİM ÖDÜYOR?

Türkiye'deki yaklaşık 400 kilisenin elektrik faturası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.