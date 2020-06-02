Camiler ne zaman açılacak? İstanbul Müftüsü'nden sevindiren açıklama!

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maşalı, normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi halinde gelecek haftalarda camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılmaya başlayabileceklerini bildirdi.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Mayıs itibarıyla cuma ve iki vakit namazın cemaatle yeniden kılınmaya başlandığını hatırlatan Maşalı, " En yakın zamanda, belki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz. Önemli olan bu ilk süreci atlatabilmekti. Bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüz takdirde diğer aşamaları da kademeli olarak uygulamaya geçebileceğiz. Başkanlığımız Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve yapılacak müzakereler sonrasında kararları açıklayacaktır." şeklinde konuştu.

Şadırvan ve tuvaletler konusunda da sürece göre kademeli olarak adım atacaklarını ifade eden Maşalı, "Üç aydır verilen bir mücadele ve bunun neticesinde elde edilen kazanımlar var. Bunları elden kaçıramayız. O yüzden hassasiyeti bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

CAMİLER NE ZAMAN KAPATILMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 16 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamış, Cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınması tavsiye etmişti. Alınan kararın Corona virüsü salgınıyla ilgili tehdit ortadan kalkıncaya kadar süreceğini ifade etmişti.

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