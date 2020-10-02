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Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor?

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedir? Camiler ve Din Görevlileri Haftası ne zaman? Ne zamandan beri kutlanıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ekim ayında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor?

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" bu yıl da kutlanıyor. Peki Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedir? Camiler ve Din Görevlileri Haftası ne zaman? Ne zamandan beri kutlanıyor? 

CAMİLET VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için, 1-7 Ekim tarihleri arasında "Camiler Haftası" olarak kutlanmaktadır.. 

CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI NASIL KUTLANIR?

Hafta münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen temalar üzerine bilgilendirici konular yer alır.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor?

CAMİLET VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve
önemini anlatmak için, 1986 yılından itibaren 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren Ekim ayının
ilk haftası “Camiler Haftası” olarak kutlanmakta iken 2003 yılında “Camiler Haftası’na
“Din Görevlileri” de ilave edilerek bu hafta, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak
kutlanmaya başlanmıştır. 2011 yılından itibaren her yıl farklı bir tema belirlenerek çeşitli
etkinliklerle bu haftanın kutlanmasına devam edilmektedir. Literatür taramasında, din
görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasına yönelik görüşlerini inceleyen bir
araştırmaya rastlanılmamıştır. İşte bu araştırma 1986 yılımdan beri devam edegelen bu
uygulama ile ilgili olarak din görevlilerinin görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Araştırma temelde hem nicel hem nitel desen üzere kurgulanmıştır. Araştırmada nicel
yöntemlerden betimsel tarama, nitel yöntemlerden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Erzurum İli merkez ilçelerde görev yapan 117 din görevlisi oluşturmaktadır.
Araştırmaya veri toplamak üzere Araştırmacı tarafından geliştirilen içerisinde din
görevlilerinin kişisel özelliklerini ve Camiler ve Din Görevlileri Haftasına yönelik görüşlerini
tespit etmeye yönelik çeşitli soruların bulunduğu anket formu kullanılmıştır. Araştırmada, din
görevlilerinin, bu haftanın beklenen amaçlara ulaşmada yeterince farkındalık oluşturmadığı
kanaatine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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