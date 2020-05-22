Camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor!
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan camilerin 29 Mayıs’ta ibadete açılacağı haberinden sonra camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlatıldı. Dezenfekte çalışması camiler ibadete açıldıktan sonrada rutin olarak sürdürülecek.
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