Camilerde şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan tepki: "Şiddetle kınıyorum!''

Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi camilerde çalınan 'Çav Bela' şarkısından sonra Selda Bağcan'ın 'yuh yuh' şarkısı çalınmaya başladı. Ünlü şarkıcı Selda Bağcan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!" dedi.