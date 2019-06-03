Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle camilere gül suyu sıkıldı.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce sabahın erken saatlerinden itibaren tulumbalar yardımıyla tüm camilerin iç mekânlarına gülsuyu sıkıldı. Yapılan çalışmayla birlikte camilerin iç mekânları nefis bir koku kazandı. Çalışmalarda yaklaşık 150 kg. gül suyu kullanıldı.

Gül suyu özelliği itibariyle çevreye bıraktığı mükemmel koku, etkisini uzun süre hissettirebiliyor.

Kaynak: İHA