Camilere tek kullanımlık seccade

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sağlık ihmale gelmez” dedi.

Küresel salgınla mücadele sürecinde uzun süre kapalı olan ve normalleşmeyle birlikte tekrar ibadete açılan Çiğli sınırları içerisindeki camilere ibadet için giden vatandaşların önemli bir ihtiyacı Çiğli Belediyesi tarafından karşılandı. Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelindeki 36 caminin her birine tek kullanımlık seccadelerin dağıtımı yapıldı. Seccadelerini teslim alan cami imamları ve vatandaşlar, temas yoluyla bulaşan Covid-19 salgına karşı kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti. Bu uygulamanın yanı sıra ilçe genelindeki camilerin rutin dezenfekte işlemleri de yine Çiğli Belediyesi tarafından yapılmaya devam ediliyor.

Normalleşme süreciyle beraber vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere gitmeye başladığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu noktada, toplu olarak gerçekleştirilen ibadetlerin halkımızın sağlığına olumsuz etki etmemesi adına çalışmalarımıza hız verdik. Camilerimiz henüz ibadete açılmadan dezenfekte işlemlerini yaptık ve rutin olarak da yapmaya devam ediyoruz. Son olarak, vatandaşlarımız arasında teması en aza indirmek amacıyla her bir camimize toplu olarak seccade dağıtımı yaptık. Toplamda 60 bin seccade dağıttık. Sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak amacıyla çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.