Camilerin duvarlarını nakşediyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki Sıddık Korkutata, gönül verdiği nakkaşlık mesleğiyle yaklaşık 24 yıldır camilerin duvarlarını oya gibi işliyor.

Korkutata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibiyle iskelelerin üzerinde duvarlara nakşettiği süslemeler sayesinde gelecek nesillere tarihin izlerini bıraktıklarını söyledi.

Geleneksel Türk sanatları arasında yer alan nakkaşlığın modern temsilcisi olduğunu belirten Korkutata, Türkiye dışındaki çeşitli ülkelerde tarihi yapılar, saraylar, camiler ve turistik mekanlara da süslemeler yaparak Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıdığını aktardı.

Dikkat ve sabır gerektiren mesleğe her geçen gün ilginin arttığın anlatan Korkutata, "Günümüzde çok güzel ustalar mevcutken, bunu geleceğe aktarmakta ciddi çalışmaları ben şahsen görmüyorum. Alaylı olarak yetişenler bu işi çok iyi yapıyor ama ellerinde diploma olmadığı için herhangi bir kurum vasıtasıyla bir yerde eğitim veremedikleri için bunu kendisi ile mezara götürüyor. Bugün bir öğretim görevlisiyle bir alaylı bir araya gelip bu işi geleceğe çok güzel aktarabilirler." diye konuştu.

Korkutata, yaklaşık 24 yıldır yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Bu belge Türkiye'ye has olduğu için Türkiye'de yapma taraftarıyım. Yurt dışında çalışma olduğu zaman gittiğimde, buradaki çalışmalardan koptuğum için gitme taraftarı değilim ama talep olduğu için mecburen talebe uyuyoruz." dedi.

Mesleğin tehlikeli yönlerinin de olduğunu aktaran Korkutata, iskeleyi defalarca kontrol ettikten sonra kullandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA