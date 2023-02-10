Camilo Albornoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Albornoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Albornoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Albornoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Albornoz 24 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Camilo Hernán Albornoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Albornoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Albornoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Camilo Albornoz'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Camilo Albornoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Camilo Albornoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Albornoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Albornoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

21 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında Atl. Tucumán

Camilo Albornoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Albornoz şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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