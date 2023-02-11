Camilo Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Machado 1 Şubat 1999 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Camilo Andrés Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Machado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Machado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Camilo Machado'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Camilo Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Camilo Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2019 yılında Quilmes II

1 Eylül 2020 yılında A d Quilmes

15 Temmuz 2021 yılında Quilmes II

15 Temmuz 2021 yılında Quilmes

2 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2023 yılında Quilmes

Camilo Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Machado şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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