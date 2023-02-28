Camilo Mayada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Mayada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Mayada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Mayada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Mayada 8 Ocak 1991 tarihinde Sauce şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Sebastián Mayada Mesa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Mayada Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Camilo Mayada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Camilo Mayada'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Camilo Mayada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Mayada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Camilo Mayada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Mayada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Danubio FC

23 Ocak 2015 yılında River Plate

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

1 Temmuz 2021 yılında Libertad

Camilo Mayada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Mayada şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Camilo Mayada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC (2002-2009)

Uruguay takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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