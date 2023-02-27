Camilo Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Mena 1 Ekim 2002 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Mena Márquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Mena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Sports Group yapmaktadır. Camilo Mena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Camilo Mena'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Camilo Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Camilo Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tigres FC

1 Ocak 2020 yılında Pereira

31 Aralık 2020 yılında Tigres FC

4 Ocak 2021 yılında Valmiera

14 Şubat 2023 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2023 yılında Valmiera

Camilo Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Mena şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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