Camilo Moya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Moya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Moya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Moya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Moya 19 Mart 1998 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Moya Carreño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Moya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Camilo Moya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo Moya'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Moya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/camilo13moya/

Camilo Moya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Moya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Camilo Moya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Moya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2017 yılında Getafe CF B

31 Aralık 2017 yılında U. de Chile U19

23 Ocak 2018 yılında San Luis

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile U19

1 Ocak 2019 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2022 yılında O'Higgins

Camilo Moya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Moya şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Camilo Moya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U23 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.