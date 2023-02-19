Camilo Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Nunez 6 Mart 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Alejandro Núñez Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Nunez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Camilo Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo Nunez'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Camilo Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rentistas

9 Ocak 2017 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2017 yılında Rentistas

14 Ocak 2020 yılında CA Fénix

1 Nisan 2021 yılında CA Atenas

18 Ocak 2022 yılında CA Fénix

Camilo Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Nunez şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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